İmamoğlu davasında sanık Çiçek, yüzde 6 komisyonla paraların bavulla taşındığını anlattı - Son Dakika
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İmamoğlu davasında sanık Çiçek, yüzde 6 komisyonla paraların bavulla taşındığını anlattı

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İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında savunma yapan iş insanı Ahmet Çiçek, yüzde 6 komisyonla sahte fatura kestiğini anlattı. Çiçek'e göre şirketlerden çıkarılan paralar Murat Kapki'nin ofisinde toplanıyor, bir kez de iki bavul içinde taşınıyordu.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan iş insanı Ahmet Çiçek, komisyon karşılığında sahte fatura kestiğini duruşmada anlattı. Sanık Çiçek, "Murat Kapki (reklamcı tutuklu sanık) bazı şirketlerden para çıkarması gerektiğini, bunun için de fatura ihtiyacı olduğunu bahsetti. Ben de yüzde 6 komisyon karşılığı kabul ettim. Şirketten benim aracılığımla paralar dışarı çıkar, sonrasında nakit olarak Murat Kapki'nin ofisinde toplanırdı. Bu ofiste toplanan paralar bir defa benim yanımda iki bavul içinde gitmesi gereken yere ulaştırıldı" dedi.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 32. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık iş insanı Ahmet Çiçek savunma yaptı.

Sahte faturadan elde edilerek bavullarla taşınan paralar duruşmada anlatıldı

Çiçek, Dev Organizasyon isimli firmanın sahibi olduğunu ve etkin pişmanlık kapsamında ifade verip tahliye edildiğini söyleyerek "Murat Kapki (reklamcı tutuklu sanık) ile tanışıklığım aynı kuaförü kullanmam nedeniyle başladı. Birkaç ticari görüşme yaptıktan sonra samimiyetimiz ilerledi. Murat Kapki'nin ofisinde bir gün görüşme halindeyken, bazı şirketlerden para çıkarması gerektiğini, bunun için de fatura ihtiyacı olduğunu bahsetti. Ben de dostluğumuz ve yapmış olduğum ticareti bozmamak adına, yüzde 6 komisyon karşılığı kabul ettim. Fatura paralarının hangi gün çekileceğini Murat Kapki'nin yanında çalışan Sinan Sepetçi organize etmekteydi ve aynı zamanda mali müşavirdi. Hangi şirkete ne kadar fatura kesileceği ve hangi şirketten ne kadar para çıkacağı, hangi bankadan para çekileceği konularının tamamına o yetkili kılınmıştı. Şirketlerden para çıkarma sistemi 2024 yılına kadar devam etti. Şirketten benim aracılığımla paralar dışarı çıkar, sonrasında nakit olarak Murat Kapki'nin ofisinde toplanırdı. Bu ofiste toplanan paralar bir defa benim yanımda iki bavul içinde Berat Kapki vasıtasıyla gitmesi gereken yere ulaştırıldı" dedi.

Sanığa operasyondan önce "konuşmaları temizle" uyarısı yapılmış

Sanık Çiçek savunmasının devamında, 19 Mart operasyonundan aylar önce Murat Kapki'nin kendisini arayarak tüm konuşmaları silmesini istediğini, hatta telefon değiştirmesini söylediğini duruşmada anlattı. Çiçek "Ben 'neden?' diye sorduğumda 'bir şeyler olabilir, tüm konuşmalarımızı temizle' diye belirtti. Murat Kapki'nin zorlama ve baskılarına rağmen hiçbir konuşma kaydını telefonumdan silmedim. Murat Kapki bana bir gün yüzde 6 komisyon ödememi son model marka telefon ile yaptı. Cezaevi sürecinde, CHP delegelerine cep telefonu dağıtıldığının belirttiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ahmet ÇiçekPolitika3. SayfaSuçSon Dakika

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