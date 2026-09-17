İmamoğlu davasında sanık Istıranca'dan 'usulsüz ihale' savunması

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan 3K Organizasyon Reklam ve Medya Art şirketlerinin sahibi tutuksuz sanık Rauf Cem Istıranca, "İBB tarafından herhangi bir ihale veya sözleşme yapılmaksızın yedi reklam alanı şirketime verilmiştir. İhale sonucu herkes daha önce ecrimisil bedeli ödeyerek kullandığı yerleri ihaleyle tekrar aldı. Yani yapılan bu ihale tamamen usulsüz bir şekilde organize edildi" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 19.'uncu gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

İddianamede etkin pişmanlık ifadesine yer verilen tutuksuz sanık Rauf Cem Istıranca, "İBB tarafından herhangi bir ihale veya sözleşme yapılmaksızın yedi reklam alanı şirketime verilmiştir. Bu reklam alanları için kesilen ecrimisil bedelleri tamamen muvazaalıdır. Herhangi bir işgal olmaksızın bana bu yerler verilerek ecrimisil bedeli ödettirilmek suretiyle kullanmama izin verilmiştir. Daha sonraki süreçte belediyeye yönelik Mülkiye Müfettişliği tarafından yapılan denetimlerden dolayı asmış olduğum reklamlar apar topar zabıta ekipleri tarafından söküldü. Uzun bir süre kullanım gerçekleştiremedik. 2023 yılının ilerleyen dönemlerinde görselleri sökülen bu reklam alanlarına ilişkin İBB kararıyla Kültür AŞ tarafından ihaleye çıkartılacağı bilgisi Kağan Sürmegöz tarafından iletildi. Daha sonra Kültür A.Ş. genel müdür yardımcısı Doğan Hamit Doğruer tarafından ihale organize edildi. Bu ihalede kırktan fazla reklam alanı bulunmaktaydı ve yaklaşık yirmi firma katılım sağladı. İhale Kültür A.Ş.'de gerçekleşti. İhale sonucu herkes daha önce ecrimisil bedeli ödeyerek kullandığı yerleri ihaleyle tekrar aldı. Yani yapılan bu ihale tamamen usulsüz bir şekilde organize edildi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" demişti.

"Herhangi bir suç örgütünün üyesi değilim"

Duruşmada, kendisinin kamu görevlisi olmadığını savunan 3K Organizasyon Reklam ve Medya Art şirketlerinin sahibi Rauf Cem Istıranca, "Uzun yıllardır açık hava reklamcılığı yapan bir iş insanıyım. 3K adına sözleşmeleri, faturaları, banka dekontları, çekleri, teminatları ve ecrimisil ihbarnameleri bizde değildir. Bu belgelerin soruşturma aşamasında ben sundum ve tamamının birlikte incelenmesini istiyorum. Şartname hazırlama, firma davet etme, bedel belirleme, teklif değerlendirme, ecrimisil tahakkuku düzenleme veya reklam izni verme yetkim yoktu. Bir idari işlemin sonradan usulsüz görülmesi, o işlemin benim kurduğum veya kuruma aldattığım anlamına gelmez. 3K, açık hava reklamcılığı yapan ticari bir şirkettir. Şirket yetkilisi olarak imzaladığım sözleşmeleri veya yaptığım ödemeleri inkar etmiyorum. Ancak şirket yetkilisi olmak belediyenin karar mekanizmasında yer almak değildir. Herhangi bir suç örgütünün üyesi değilim ve suç amacını bildiğim bir örgüte yardım etmedim. Bir örgütün varlığının kabul edilmesi benim örgüte katıldığımı göstermez. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.

İddianamede, sahte fatura yöntemiyle haksız gelirin nakde çevrilmesi sürecindeki banka işlemlerini takip ettiği belirtilen ve nakde çevrilen paraları reklamcı tutuklu sanık Murat Kapki'nin BVA Reklam şirketinin ofisine ve Kapki'nin Acarkent'te bulunan villasına taşıdığı aktarılan Berat Çağrı Kapki savunma yaptı.

"Bilerek, isteyerek suç işlemedim"

Tutuksuz sanık Kapki, "Yaklaşık 8 yıl boyunca amcamın oğlu ve aynı zamanda patronum olan Murat Kapki'nin şoförlüğünü yaptım. Ben Ahmet Çiçek'i (reklamcı) daha öncesinde şirkette birkaç defa görmüştüm ve elemanı olarak bildiğim Furkan adında birine birkaç defa Murat Kapki'nin talimatıyla para götürmüştüm. Ancak benim eylemi yaparken şüphelendiğim bir durum olmamıştı. Murat Kapki iş insanı olduğundan bunlarla ticaret yaptığını, buna istinaden para götürdüğümü düşünmüştüm. Ancak Ahmet Çiçek'in ifadelerini basında görüp okuduğumda Murat Kapki'nin şirketlerine naylon fatura kestiğini beyan etmiş, ben de bu ifadesinden kaynaklı naylon faturası parası taşıdığımızı düşünmüştüm. Naylon fatura olup olmadığının kararını yüce mahkemeniz verecektir. Bu süreçte gerek tanık gerek sanık ifadelerinde beyan ettiğim gibi Murat Kapki'nin kuzeni ve şoförü olduğum, şirketlerde herhangi bir yetkim olmadığı doğrulanmıştır. Ayrıca savcılıkta vermiş olduğum ifadelerin somut delil, sanık veya tanık ifadeleriyle doğrulandığı kanıtlanmıştır. Bilerek, isteyerek suç işlemedim. Pozisyonum gereği amcamın oğlu ve patronumun talimatlarını yerine getirdim. Hiçbir şekilde bunları sorgulama gibi bir yetkim söz konusu değildi" dedi.

Duruşma sanık savunmalarının ardından 21 Eylül Pazartesi gününe ertelendi.