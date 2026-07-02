İmamoğlu Duruşmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu Duruşmasında Yeni Gelişmeler

02.07.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamoğlu duruşmasında tartışmalar yaşandı, avukatsız Tuncay Yılmaz'a ara verildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 61. oturumunda mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan tartışma ve verilen aranın ardından duruşma yeniden başladı. Duruşmada mahkeme başkanı CMK 203. maddesi çerçevesinde duruşma salonundan çıkarılan Ekrem İmamoğlu'nun savunma sırası geldiğinde duruşma salonuna alınacağını söyledi. Öte yandan mahkeme tarafından İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunmasına geçilmesine karar verildi. Avukatının salonda olmadığını söyleyen Yılmaz'a CMK'dan avukat görevlendirilmesi yapılması için duruşmaya yeniden ara verildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 61 oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.

Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışma ve verilen aranın ardından başlayan duruşmada, mahkeme başkanı, Murat Ongun'un avukatının salona gelmemesi üzerine şu ana kadar yaptığı savunmasının esas alınmasına karar verdi.

Mahkeme başkanı, CMK 203. maddesi kapsamında duruşma salonundan çıkarılan Ekrem İmamoğlu'nun savunma sırası geldiğinde duruşma salonuna alınacağını söyledi. Ardından İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunmasının alınmasına karar verildi. Kürsüye gelen tutuklu sanık Yılmaz, avukatının salonda bulunmadığını söyledi. Mahkeme tarafından Yılmaz'a CMK'dan avukat görevlendirilmesi yapılmasına karar verildi. Duruşmaya avukat görevlendirmesi yapılması için yeniden ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu Duruşmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Arda Turan’dan ’’Messi mi Ronaldo mu’’ sorusuna bomba yanıt Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu

14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 15:14:23. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu Duruşmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.