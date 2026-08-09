İmamoğlu\'nda Göçük Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen tünel çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 57 yaşındaki işçi Bekir Çelik, memleketi Kozan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün İmamoğlu ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi'nde, Adana ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamındaki tünel çalışmaları sırasında meydana geldi. Tünel içerisinde kaya parçalarının kopması sonucu göçük meydana gelirken, 5 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla göçükten çıkarken, Bekir Çelik, bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 55 yaşındaki Necmettin Tok ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Çelik, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Çelik'in cenazesi yakınları tarafından alınarak Kozan ilçesine bağlı Durmuşlu Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İmam Hatip Samet Arslan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çelik, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

"13 yıl önce 4 yaşındaki oğlunu kaybetmiş"

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Bekir Çelik'in yaklaşık 13 yıl önce 4 yaşındaki oğlu Mustafa Çelik'i de trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Çelik'in cenazesinde ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, mahalle sakinleri de cenazeye katılarak aileye taziyelerini iletti.

"İmamdan cenaze evlerinde yemek uyarısı"

Cenaze namazının ardından Durmuşlu Camii İmam Hatibi Samet Arslan, cenazeye katılan vatandaşlara cenaze evlerinde yemek konusunda çağrıda bulundu. Cenaze sahiplerinin acılı günlerinde yemek hazırlamak veya misafirlere ikramda bulunmak zorunda bırakılmaması gerektiğini belirten Arslan, "Yıllardan beri Durmuşlu köyümüzde cenaze evlerinde ilk 3-4 gün yemek yemiyoruz. Cenaze evlerimize de yemek yaptırmıyoruz. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü o insanların acısı, sıkıntısı ve başlarına gelen varken biz Müslümanlar olarak bunu önemsiyoruz. İnsanlar acısını yaşarken biz boğazımızın derdine düşemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla köylülerimiz bilir, alışkanlık gereği gelen misafirlerimiz için bir istirhamımız şudur; lütfen cenaze evlerinde, ister bu cenazemizde olsun, ister diğer cenazelerimizde olsun, cenaze sahibine yük olmayalım. Komşumuz Bekir abimize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.