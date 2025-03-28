İmamoğlu'nun Avukatı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Avukatı Serbest Bırakıldı

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.03.2025 17:30
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İmamoğlu'nun avukatı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. İfade vermek üzere Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilen Pehlivan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atma' adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Pehlivan, 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun Avukatı Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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