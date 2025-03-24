İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından 71 Eylemci Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklanmasının ardından izinsiz gösteri yapan 71 eylemci yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve olayı provokede eden eylemcilere yönelik operasyon yapıldı. "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na" muhalefet eden 99 şahıs tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerinin emniyetteki işlemlerin devam ettiği ve 28 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL