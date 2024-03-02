Imran Khan Destekçileri Hile İddialarını Protesto Etti

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Pakistan'da 8 Şubat'ta düzenlenen genel ve yerel seçimlerde hile yapıldığı iddiası devam ederken, Imran Khan destekçileri bir kez daha ülke genelinde protesto gösterisi düzenledi.

Pakistan'da 8 Şubat seçimlerine hile karıştırıldığı iddiası devam ediyor. Ülkede düzenlenen genel ve yerel seçimlerin ardından cezaevindeki eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekçileri hile iddiaları üzerine başkent İslamabad ve Karaçi olmak üzere ülke genelinde birçok kentte gösteri düzenledi. Başkent İslamabad'daki gösteride konuşan PTI Lideri Sher Afzal Marwat, barışçıl bir şekilde düzenlenen protestoların kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini söylerken, mücadelelerini sürdürme ve "çalınan" yetkilerini geri almak için her türlü yasal seçenekleri kullanma sözü verdi. Marwat, hileli seçimleri kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan'ın desteklediği bağımsızlar, 266 sandalyeli Ulusal Meclis'te 92 sandalye kazanarak, seçimde en fazla sandalye kazanan grup olmuş, hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli olan 134 sandalye sayısına ulaşamamıştı. - KARAÇİ