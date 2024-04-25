İnatçı tavşan arkasındaki araca dakikalarca yol vermedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnatçı tavşan arkasındaki araca dakikalarca yol vermedi

Çankırı'da bir otomobilin önünden dakikalarca koşan tavşan otomobile yol vermedi. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tavşan, dakikalarca süren inadın ardından yoldan uzaklaşarak gözden kayboldu.

25.04.2024 11:00  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnatçı tavşan arkasındaki araca dakikalarca yol vermedi

ÇANKIRI - Çankırı'da bir otomobilin önünden dakikalarca koşan tavşan otomobile yol vermedi. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çankırı'da yayladan dönen karşısına çıkan tavşan, 3 dakika boyunca otomobilin önünden koşarak seyir halindeki araca yol vermedi. Tavşan, dakikalarca süren inadın ardından yoldan uzaklaşarak gözden kayboldu. Araçta bulunanlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde, tavşanın aracın önünden dakikalarca koşarak yol vermediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

"3 dakika boyunca aracımızın önünden giderek bize eşlik etti"

Tavşanın 3 dakika boyunca kendilerine eşlik ettiğini söyleyen Akif Metin, "Her yayla dönüşü tavşanlar araçlarımızın önüne çıkıyor ama bu tavşan ise 3 dakika boyunca aracımızın önünden giderek bize eşlik etti. Ben de o anları kamera ile kaydederek ölümsüzleştirdim. Bir sağa bir sola koşup dans ederek yol boyunca bize eşlik etti" dedi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Çankırı, Hayvanlar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnatçı tavşan arkasındaki araca dakikalarca yol vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:36 İYİ Parti’de çöküş devam ediyor Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti
10:22 Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem! Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
11:19 Batuhan Karadeniz, Wanda Nara’nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu Batuhan Karadeniz, Wanda Nara'nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
10:54 Fatih Terim’i Yunanistan’da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
09:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı
09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 11:37:24. #1.13#
SON DAKİKA: İnatçı tavşan arkasındaki araca dakikalarca yol vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement