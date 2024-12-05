İncirliova\'da Araçta Silah Ele Geçirildi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta silah ele geçirildi.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İncirliova- Koçarlı Karayolu Yazıdere Mevkiinde icra edilen devriye esnasında durdurulan bir araç içerisinde şüpheli hal ve hareketlerde bulunan S.Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör, 55 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN