İncirliova'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay cezası olan Y.V. yakalanıp cezaevine gönderildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, yapılan çalışmalarla yakalandı.
İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.V. (20) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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