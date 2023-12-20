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İnebolu'da Kaçak Alkol Operasyonu: 15 Litre Etil Alkol ve 4,5 Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi - Son Dakika
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İnebolu'da Kaçak Alkol Operasyonu: 15 Litre Etil Alkol ve 4,5 Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak alkollü içecek imalatı ve satışını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, 15 litre etil alkol, 4,5 litre sahte rakı ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İnebolu\'da Kaçak Alkol Operasyonu: 15 Litre Etil Alkol ve 4,5 Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi
20.12.2023 - 12:08,
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 litre etil alkol ve 4,5 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkollü içecek imalat ve satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde E.D. isimli şahsa ait iki farklı adres ve bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 15 litre etil alkol, 4,5 litre sahte rakı, rakı yapımında kullanılan anason ve viski yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince E.D. isimli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnebolu'da Kaçak Alkol Operasyonu: 15 Litre Etil Alkol ve 4,5 Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnebolu'da Kaçak Alkol Operasyonu: 15 Litre Etil Alkol ve 4,5 Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi - Son Dakika
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