İnebolu'da Yol Çökmesi Meydana Geldi

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Söke Çayı'nda yapılan kalıcı ıslah çalışmaları sırasında yol çökmesi meydana geldi.

İnebolu ilçesindeki Söke Çayı'nda iş makineleriyle yapılan kalıcı ıslah çalışmaları sırasında yol çökmesi meydana geldi. Trafik ekipleri, yaşanan olayın ardından güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı. Ulaşım, emniyet binası önündeki diğer yoldan gidiş-geliş olarak sağlanmaya başlandı. Güvenlik amacıyla yol kapalı kalırken, uzman ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - KASTAMONU