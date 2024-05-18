İnegöl'de 14 yaşındaki çocuğa saldıran 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İnegöl'de 14 yaşındaki çocuğa saldıran 2 kişi tutuklandı

İnegöl\'de 14 yaşındaki çocuğa saldıran 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğu darp ederek ağır yaralayan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada tartıştığı kişilerle karşılaşan çocuğa saldıran şüpheliler, tekme ve yumruklarla darp etti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldıktan sonra şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin ardından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

18.05.2024 21:18
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuğu darp ederek ağır yaralayan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. H.K.(14) iddiaya göre, sosyal medyada tartıştığı Y.G. (16) ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı. Y.G. (16) ve arkadaşı S.E. (17) ile, H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de 14 yaşındaki çocuğa saldıran 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de 14 yaşındaki çocuğa saldıran 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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