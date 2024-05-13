İnegöl\'de çıkan yangında mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde birinci katta çıkan yangında, mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı.

Yangın, İnegöl ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan bir sitenin birinci katında meydana geldi. Dumanlar yükselmeye başlayan daire, biranda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, ilk olarak apartmanda mahsur kalan Mürvet Y.'yi (53) kurtarırken, alevleri de kısa sürede söndürdü.

Dumandan zehirlenen kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA