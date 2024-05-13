İnegöl'de çıkan yangında mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika
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İnegöl'de çıkan yangında mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı

İnegöl\'de çıkan yangında mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sitenin birinci katında çıkan yangında mahsur kalan Mürvet Y. (53), itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

13.05.2024 15:24
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde birinci katta çıkan yangında, mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı.

Yangın, İnegöl ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan bir sitenin birinci katında meydana geldi. Dumanlar yükselmeye başlayan daire, biranda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, ilk olarak apartmanda mahsur kalan Mürvet Y.'yi (53) kurtarırken, alevleri de kısa sürede söndürdü.

Dumandan zehirlenen kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de çıkan yangında mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika

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