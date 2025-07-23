Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçedeki ilaçlama makinesi alev topuna döndü. Alevler samanlığa sıçramadan söndürüldü.
Yangın, İnegöl'ün kırsal Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İlaçlama makinesi bir anda alev topuna döndü. Mahallesi sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle samanlığa sıçramadan söndürülen yangında makine ve otluk alan küle dönerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de İlaçlama Makinesi Alev Aldı - Son Dakika
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