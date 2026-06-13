İnegöl'de İşyerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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İnegöl'de İşyerine Silahlı Saldırı

13.06.2026 10:50
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Şirin Sokakta faaliyet gösteren sanayi malzemeleri ve makineleri satışı yapılan işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, kapalı olan işyerine tabancayla defalarca ateş etti.

Saldırı sırasında işyerinin camlarına mermiler isabet etti. 2 kurşunun cama denk gelmesi sonucu camda delikler oluştu.

Silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, işyerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de İşyerine Silahlı Saldırı - Son Dakika

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