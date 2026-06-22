İnegöl'de Kaçağı Rolex Saat Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Kaçağı Rolex Saat Operasyonu

İnegöl\'de Kaçağı Rolex Saat Operasyonu
22.06.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma 150 gümrük kaçağı Rolex saat ele geçirdi. Şüpheli gözaltında.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon TL olan 150 adet gümrük kaçağı Rolex marka saat ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Eskikaracakaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir şahsın evinde çok sayıda gümrük kaçağı Rolex marka saat bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde gerçekleştirdikleri aramada piyasa değeri yaklaşık 50 bin dolar (yaklaşık 2.5 milyon TL) olan 150 adet gümrük kaçağı Rolex marka saat ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.G. (30), ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Güvenlik, Ekonomi, İnegöl, Rolex, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Kaçağı Rolex Saat Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos’a geri döndü Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı "Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Bizim Çocuklar’a bir şok daha Bizim Çocuklar'a bir şok daha
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

13:23
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 13:33:58. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Kaçağı Rolex Saat Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.