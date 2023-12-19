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İnegöl'de kaçak Suriyeli yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de kaçak Suriyeli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde ikamet eden ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 13 kişi yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri Yenice mahallesindeki bir evde 13 kaçak göçmeni yakaladılar. Şahısların, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Son günlerde Bursa genelinde kentte ikamet izni olmayan şahıslara yönelik operasyonların artığı ifade edildi.

İnegöl\'de kaçak Suriyeli yakalandı
19.12.2023 - 11:51,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde ikamet eden ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 13 kişi yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri Yenice mahallesindeki bir evde 13 kaçak göçmeni yakaladılar.

Şahısların, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Son günlerde Bursa genelinde kentte ikamet izni olmayan şahıslara yönelik operasyonların artığı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Suriye, Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kaçak Suriyeli yakalandı - Son Dakika


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