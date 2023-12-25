İnegöl\'de Kaçak Yollarla Giren 28 Suriye Uyruklu Şahıs Yakalandı

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 28 Suriye uyruklu şahsı yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri Sinanbey Mahallesindeki sokaklarda kaçak göçmenleri tek tek yakaladı. İnegöl'ün farklı sokak ve caddelerinde ilçeye kaçak yollarla gelen 28 Suriye uyruklu şahıs yakalanıp gözaltına alındı.
Şahıslar, göç idaresine teslim edildi. - BURSA
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