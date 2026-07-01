İnegöl\'de Mobilya Fabrikasında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Olayın ardından ekipler tarafından soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA