İnegöl'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İnegöl\'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

28.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:13
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinden meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Latif T. (19) yönetimindeki 16 ATT 717 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Murat K. (37) yönetimindeki 16 NRK 13 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü 20 metre sürüklenerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasın saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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