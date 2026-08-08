İnegöl'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi - Son Dakika
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İnegöl'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın saat 15.30 sıralarında İsaören, Sarıpınar ve Hocaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun şekilde çalışma yürütüyor.

Yangının çıkış nedeni ve etkilediği alanın büyüklüğü, yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi - Son Dakika

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