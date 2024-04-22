Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın sonucu kullanılmayan iplik fabrikasında akıma kapılan işçi yaralandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 66'ncı sokakta bulunan fabrikada meydana geldi. Yangın sonucunda kullanılmayan fabrikada restorasyon çalışması yapan işçi Selahattin T. (28), kaçak akıma kapıldı. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de yangın sonucu kullanılmayan fabrikada işçi yaralandı - Son Dakika
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