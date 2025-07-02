İnegöl\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün Yeni Yörük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu ihbar etmesiyle İnegöl Belediyesi İtfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 3 arazöz, 1 su tankeri, 1 helikopter ve 19 personelle yangın kontrol altına alındı. - BURSA