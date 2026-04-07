İngiltere\'de Doktorlar Greve Gitti

07.04.2026 13:41
Asistan doktorlar, maaş anlaşmazlığı nedeniyle 6 gün sürecek greve başladı; sağlık hizmetleri etkilendi.

İngiltere'de asistan doktorlar, maaş anlaşmazlığı nedeniyle 6 gün sürecek greve başladı. Grev, yerel saatle 07.00'de başlarken, 13 Nisan sabahına kadar devam edecek.

İngiltere'de hükümet ile İngiliz Tabipler Birliği arasında Mart ayında yürütülen ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından grev başladı. Asistan doktorlar, maaş anlaşmazlığı nedeniyle 6 günlüğüne iş bıraktı. Grev, yerel saatle 07.00'de başlarken, 13 Nisan sabahına kadar devam edecek.

"999 ve 111 hatları normal şekilde kullanılmaya devam edilecek"

Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) görev yapan doktorların yaklaşık yarısını oluşturan asistan doktorların greve katılması nedeniyle planlı ameliyatlar ile bazı randevular ertelendi. Sağlık yetkilileri, acil servislerde hizmetin sürdürülebilmesi için kıdemli doktorların görevlendirildiğini açıkladı. NHS tarafından yapılan açıklamada, acil ve hayati durumlarda "999 ve 111" hatlarının normal şekilde kullanılmaya devam edilmesi çağrısı yapıldı. Planlı randevusu olan hastaların, randevuları iptal edilmediği sürece hastanelere gelmeleri istendi.

"Asistan doktorların kamu sektöründe en yüksek ücret artışı alan gruplardan biri"

İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Wes Streeting, hükümetin görüşmeleri "iyi niyetle yürüttüğünü" belirterek, sendikanın son teklifi reddetmesini eleştirdi. Streeting, mevcut maaş artışlarıyla asistan doktorların kamu sektöründe en yüksek ücret artışı alan gruplardan biri olduğunu savundu.

Hükümet yetkilileri, grevlerin NHS'ye günlük yaklaşık 50 milyon sterline (63 milyon euro) mal olduğunu ve Mart 2023'ten bu yana toplam maliyetin 3 milyar sterline (3,4 milyar euro) ulaştığını açıkladı.

Taraflara yeniden müzakere çağrısı

BMA ise son dört yılda yapılan toplam yüzde 33'lük maaş artışına rağmen, enflasyon dikkate alındığında doktorların gelirlerinin 2008 seviyesine göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük kaldığını savunuyor. Sendika, ücretlerde "gerçek anlamda iyileşme" sağlanmadıkça grevlerin sürebileceği mesajını veriyor. BMA Asistan Doktorlar Komitesi Başkanı Dr. Jack Fletcher, grev nedeniyle tedavisi ertelenen hastalar için üzgün olduklarını belirterek, sağlık sisteminde personel eksikliği nedeniyle grev dışı dönemlerde de gecikmeler yaşandığını ifade etti. Fletcher, çözüm için tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, grevin, Paskalya tatili dönemine denk gelmesi nedeniyle sağlık hizmetleri üzerindeki baskının artabileceği değerlendiriliyor. Tarafların bu süreçte yeniden görüşmelere başlayıp başlamayacağı ise belirsizliğini koruyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Ünlü sunucuya küstah mesaj Verdiği yanıt daha bomba Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
