İnkumu'nda Denize Girmek Yasak, 10 Kişi Tehlike Geçirdi - Son Dakika
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İnkumu'nda Denize Girmek Yasak, 10 Kişi Tehlike Geçirdi

İnkumu\'nda Denize Girmek Yasak, 10 Kişi Tehlike Geçirdi
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Bartın İnkumu sahilinde şiddetli dalgalar nedeniyle denize giren 10 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Bartın'ın gözde tatil merkezlerinden İnkumu'nda şiddetli dalgalar nedeniyle denize girmenin yasaklanmasına rağmen suya giren 10 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin müdahalesiyle vatandaşlar kurtarıldı.

Bartın'ın hafta sonlarında yoğun ilgi gören İnkumu sahilinde rüzgar ve fırtınanın etkisiyle dalgalar şiddetini artırdı. Boyu yaklaşık 2 metreye yaklaşan dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen denize giren bazı vatandaşlar, kuvvetli dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi, cankurtaran ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılarak kıyıya ulaştırıldı. Dalgaların şiddetinin artması, vatandaşların yanı sıra cankurtaran ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Öte yandan, olumsuz deniz şartları nedeniyle İnkumu ve Güzelcehisar sahillerinde kırmızı bayrak çekildi. Yetkililer, vatandaşları can güvenlikleri açısından denize girmemeleri ve uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Bartın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnkumu'nda Denize Girmek Yasak, 10 Kişi Tehlike Geçirdi - Son Dakika

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