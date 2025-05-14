İnşaatta Düşen Demirci Ustası Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da inşaatın 7'nci katından düşen 8 çocuk babası demirci ustası olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki adliye ek hizmet binası inşaatında yaşandı. İnşaatta demirci ustası olarak çalışan Ramazan Akdemir (48), dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü. Üçüncü kattaki filenin de tutamadığı işçi, beton zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 8 çocuk babası işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Akdemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA