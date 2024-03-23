INTERPOL, Moskova'daki terör saldırısına destek vermeye hazır

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) Genel Sekreteri Jürgen Stock, Moskova'daki terör saldırısına yönelik yürütülen soruşturmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.
INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock, Rusya'nın Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen ve 93 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Stock, "Masum sivillere yönelik korkunç bir eylem olan Crocus Belediye Binası'ndaki saldırıyı şiddetle kınıyorum. INTERPOL, Rus yetkililerin yürüttüğü soruşturmaya destek sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı. - LYON
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Kartepe'de bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında idari işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 25 bin 700 TL ceza uygulandı ve 3 bin 500 TL'ye el konuldu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, karşıya geçmeye çalıştıkları sırada taşan dereye kapılan üç kadın kurtarıldı. Suya düşen kadınlar hastaneye kaldırılırken, kayıp olan bir çocuğun arama çalışmaları devam ediyor.
Karabük'te heyelan nedeniyle balkonu çöken iki katlı müstakil ev boşaltılırken 6 kişilik aile geçici olarak öğretmenevine yerleştirildi.
Afyonkarahisar'da araması bulunan 2 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Salar beldesinde yakalandı. A.G. ve Ö.Y. isimli hükümlüler, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılan 4 kişiden kurtarılamayan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası bölgeye AFAD, sualtı arama ve tarama ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aramalar ikinci gününde de devam ediyor.
Samsun'da nitelikli cinsel istismar suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ Çorlu'da bulunan bir sanayi dükkanında çıkan yangında, 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Yangın, gece saatlerinde metal doğrama dükkanının ofis bölümünde çıktı. Dumandan etkilenenlerin olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi ise polis tarafından araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde yapılan aramada 432 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, kocasını başka bir kadınla okey masasında görünce öfkeyle deliye döndü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda kadın önce kocasına daha sonra da yanındaki kadına saldırdı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Sosyal medyada gündem olan videoya ise çeşitli yorumlar yapıldı.
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