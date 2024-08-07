Irak'ta DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı

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Irak'ta terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gerçekleştirilen ve ABD askerlerinin yaralandığı roketli saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı.

Irak'ın batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen roketli saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Güvenlik kaynakları, saldırıyla bağlantılı 4 kişinin yakalandığını açıklarken, saldırganların kimlikleri, nerede ve nasıl yakalandıkları hakkında ise bilgi vermedi.

Irak İslami Direnişi tarafından üstlenilen saldırıda, 1'i ağır olmak üzere 5 ABD askeri yaralanmıştı. - ERBİL