İran'da Yüksek Mahkeme onayıyla İsfahan'daki 4 polisin ölümüne bağlı 2 kişi idam edildi - Son Dakika
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İran'da Yüksek Mahkeme onayıyla İsfahan'daki 4 polisin ölümüne bağlı 2 kişi idam edildi

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İran, İsfahan'da Ocak ayındaki protestolarda 4 polis memurunun ölümüyle ilişkili tutuklanan iki kişiyi idam etti. Yüksek Mahkeme'nin onayladığı cezalar infaz edildi; iki kişi hakkında silahlı örgüte üyelik ve bozgunculuk gibi suçlamalar bulunuyordu.

İran, İsfahan'da Ocak ayındaki protestolar sırasında 4 polis memurunun ölümüyle bağlantılı olarak tutuklanan iki kişiyi idam etti.

İran Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasını onayladığı Alireza Sepahi ve Alireza Raeisi'nin idam edildiği açıklandı. Sepahi ve Raeisi'nin "silahlı isyancı bir örgüte üyelik", "silah taşıyıp korku ve güvensizlik oluşturarak Allah'a karşı savaş açma", "yeryüzünde bozgunculuk çıkarma" ve "savaşa ve öldürmeye teşvik" gibi suçlamalarla idama mahkum edildiklerini belirtti. Açıklamada, Sepahi ve Raeisi'nin İsfahan'da Ocak ayındaki protestolar sırasında dört polis memurunun ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İran'da Yüksek Mahkeme onayıyla İsfahan'daki 4 polisin ölümüne bağlı 2 kişi idam edildi - Son Dakika
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