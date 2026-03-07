İran'dan ABD Tankerine İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD Tankerine İHA Saldırısı

İran\'dan ABD Tankerine İHA Saldırısı
07.03.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde ABD'ye ait petrol tankerine İHA ile saldırı düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde ABD'ye ait Marşal Adaları bandıralı "Louise P" adlı petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İran ile ABD-İsrail arasında çatışmalar devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Basra Körfezi'nde bir petrol tankerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. DMO'dan yapılan açıklamada, "Terörist ABD'ye ait unsurlardan biri olan adlı Marşal Adaları bandıralı 'Louise P' petrol tankeri, Basra Körfezi'nin ortasında insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla vurulmuştur" ifadeleri kullanıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

DMO'nun açıklamasından kısa bir süre sonra Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO), Suudi Arabistan'ın Jubail kenti açıklarında, kıyıya yaklaşık 10 deniz mili mesafede bir deniz kazası ihbarı aldıklarını ve olayın incelendiğini bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Basra Körfezi, Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan ABD Tankerine İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Almanya Başbakanı Merz: İran’da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
İran’da düşürülen İsrail İHA’sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi
Kuveyt petrol üretimini durdurdu Kuveyt petrol üretimini durdurdu
İran’ın başkenti Tahran’da çok sayıda patlama meydana geldi İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi

17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 17:44:46. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan ABD Tankerine İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.