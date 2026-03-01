İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Orta Doğu'da çatışmalar devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu, uçak gemisinin dört balistik füze ile hedef alındığını belirterek, "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" dedi.
ABD tarafından söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - TAHRAN
Son Dakika › 3. Sayfa › İran'dan USS Abraham Lincoln'a Füze Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?