Irmağa Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Irmağa Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Irmağa Düşen Adam Hayatını Kaybetti
22.06.2026 17:49
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Ordu'da ırmağa düşen Barış Peker, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ırmağa düşerek ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'tan eşinin memleketi Ordu'ya gelen Barış Peker (50), 10 yaşındaki kızıyla birlikte ırmak kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Peker'i gören kızı, bölgedeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Peker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Barış Peker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Barış Peker, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irmağa Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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