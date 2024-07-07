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İş İnsanı Karaaslan'a silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

ANKARA - Ankara'da iş insanı Nihat Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ile birlikte evinin önünde vurulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 02.07.2024 tarihinde meydana gelmiş, iş insanı Nihat Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ile birlikte evinin altında bulunan markete alışveriş yapmak için gireceği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Tabancayla açılan ateş sonucu Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ve markette çalışan bir kişi vurularak yaralandı. Saldırı markette panik ve korkuya neden olurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Saldırıya ilişkin güvenlik kameralarına yansıdı.