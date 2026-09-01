İş Makinesi Alev Alev Yandı

Erzurum'un Olur ilçesinde yol çalışmasında kullanılan bir iş makinesi bir anda alev topuna döndü ve kullanılmaz hale geldi.

Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde Tuncay Altaş'a ait iş makinası akşam saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen şekilde kendiliğinden alev alarak tamamen yandı. Mesai sonrası aracını kapatan ve yol kenarına park eden Tuncay Altaş, iş dönüşü gelen telefonla şok oldu. Yol çalışmasının yapıldığı çevrede oturan köylüler kendisine aracın alev aldığını ve tamamen yandığı haberini verdi.

Çevre sakinlerinin yangını söndürmek için verdiği çaba da boşa çıktı. Bazı vatandaşlar adeta ateş topuna dönen makineye yangın tüpü ile müdahale etmek istedi. Ancak bu çabalar sonuç vermedi ve iş makinası tamamen kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.