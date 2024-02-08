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İşçi eyleminde yakalanan 4 kişi, PKK, MLKP ve DEV-SOL üyesi çıktı

İSTANBUL - Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir tekstil firmasındaki sendika değişikliği nedeniyle çıkarılan işçilerle ilgili İstanbul'da düzenlenen protesto gösterisinde bazı eylemciler gözaltına alındı, yakalananlar arasındaki 4 şüphelinin terör örgütü üyelikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında çalışan işçilerin sendika değişikliği sonucu işten çıkarıldığı iddiasıyla İstanbul'da bir grup gösterisi izinsiz eylem yaptı.

Dün Esenyurt ilçesi Çelebi Mehmet Caddesinde yer alan bir AVM içerisinde faaliyet gösteren bir mağazanın önünde toplanan bir grup kalabalık, slogan atıp basın açıklaması yapmak istedi. Bu sırada eylem ile ilgili önlem alan ve gruba ikazlarda bulunan polis, orantılı güç kullanılarak bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamalarında Nurgül U.'nun terör örgütü MLKP, Dursun Ç. ile Bedirhan A.'nın bölücü terör örgütü PKK, ve Samut K.'nın ise DEV-SOL üyesi oldukları ve işçi olmadıkları tespit edildi.

Eylem sırasında yakalanan terör şüphelileri hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.