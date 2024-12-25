İskelesinden Düşen İşçi Yaralandı

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İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

BOLU - Bolu'da güçlendirme çalışması yapılan İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin yurdunda iskelesinden 1.kata düşen işçi yaralandı.

Olay, Tabaklar Mahallesi'nde İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güçlendirme çalışması yürütülen okul yurdunun dış cephesine kurulan iskelede çalışan İrfan Üzümcü dengesini kaybetti. İskelenin 3.katından 1.katına düşen işçi Üzümcü yaralandı. Yerinden kalkamayan işçiyi gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralının düştüğü yerde ilk müdahalesi yapıldı. Sedyeyle iskeleden indirilemeyen İrfan Üzümcü için merdivenli itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdivenle yaralı işçi, bulunduğu yerden indirildi. Ambulansa bindirilen vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.