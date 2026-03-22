İskenderun\'da ev yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir aparmandaki dairede çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında evde hasar oluştu. - HATAY