İspanya'da Orman Yangını: 11 Bin Dönüm Küle Döndü

İspanya'nın Aragon özerk bölgesinde çıkan orman yangını 11 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi, 400'den fazla tahliye edildi.

İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Zaragoza ilindeki Ores civarında orman yangını çıktı. Ores, Asin, Luesia ve Malpica de Arba kasabalarındaki evlerden 400'den fazla kişi tahliye edildi. Asin'de en az 10 evde hasar meydana gelirken, yangında 11 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Alevlere yaklaşık 400 itfaiyeci müdahale ediyor. - ZARAGOZA