Isparta\'da 2 Genç Araçta Ölü Bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü yol kavşağında park halindeki bir araçta 2 genç ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 13.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçta yaptığı ilk incelemede, araç içerisinde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Ufuk Erdoğan (22) ile Cansu Zengin (21) olduğu öğrenildi. Yapılan ön incelemelerde, olay yerinde ateşli silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca aracın gece saatlerinde olay yerine geldiği tespit edildi.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, gençlerin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gençlerin cenazelerinin, kesin ölüm sebebinin tespiti için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemlerinin yapılacağı bildirildi. Olayın nedeni ve ölümlere ilişkin detayların, adli ve teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - ISPARTA