Isparta'da erkek kuaföründen, FETÖ lideri Gülen'in ölümüne özel yüzde 21 indirim - Son Dakika
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Isparta'da erkek kuaföründen, FETÖ lideri Gülen'in ölümüne özel yüzde 21 indirim

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Isparta'da erkek kuaföründen, FETÖ lideri Gülen'in ölümüne özel yüzde 21 indirim Isparta'da erkek kuaförlüğü yapan esnaf Mücahit Kayan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölümünün ardından işletmesinde yüzde 21 indirim kampanyası başlattı.

22.10.2024 10:05
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Isparta'da erkek kuaföründen, FETÖ lideri Gülen'in ölümüne özel yüzde 21 indirim

ISPARTA - Isparta'da erkek kuaförlüğü yapan esnaf Mücahit Kayan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölümünün ardından işletmesinde yüzde 21 indirim kampanyası başlattı. İş yeri camına astığı pankart ile indirimi duyuran Mücahit Kayan "Fetullah Gülen'in ölüm tarihi 21 Ekim olduğu için daha fazla dikkat çekmesi amacıyla bunu yaptık" dedi.

FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölümünün ardından Türkiye'nin birçok ilinde başlatılan indirim kampanyalarına bir destekte Isparta'dan geldi. Isparta'da 3 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Mücahit Kayan dükkanının camına astığı "Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in kabir azabı başlangıç günü 21 Ekim olmasından ötürü tüm tıraşlarımızda yüzde 21 indirim vardır" yazılı indirim kampanyası başlattı.

Fetullah Gülen'in ölüm tarihi 21 Ekim olduğu için özellikle yüzde 21 indirim yaptığını vurgulayan kuaför Mücahit Kayan "Fetullah Gülen'in ölümünün ardından esnaf arkadaşlarım Türkiye genelinde bir kampanya başlattılar. Bizde Isparta'da esnaf olarak ekip arkadaşlarımla birlikte böyle bir indirim düşündük. Yüzde 21 olmasının sebebi ise ölüm tarihi 21 Ekim olduğu için daha fazla dikkat çekmesi amacıyla bunu yaptık. 15 Temmuz'da 257 vatandaşımız şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın" dedi.

Konuşmasının devamında vatandaşlardan büyük destek aldığını söyleyen Kayan "Bugün halkımız çok büyük destek oldu. Kampanya yaptığım için değil de, böyle bir şey yaptığım için destek oldular. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da erkek kuaföründen, FETÖ lideri Gülen'in ölümüne özel yüzde 21 indirim - Son Dakika

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