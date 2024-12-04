Isparta'da Freni Boşalan Kamyon Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Isparta'da Freni Boşalan Kamyon Paniğe Neden Oldu

Isparta\'da Freni Boşalan Kamyon Paniğe Neden Oldu

Yalvaç'ta freni boşalan kamyon, mahalleye dalarak araçları hasara uğrattı; can kaybı yok.

04.12.2024 13:53
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde freni boşalan küspe yüklü kamyon, mahalle arasına dalarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken, 2 otomobil, 1 motosiklet, 1 üç tekerlekli bisiklet ve sokaktaki çöp konteyneri zarar gördü. Kazadan kıl payı kurtulduğunu anlatan Ali Özkanlı, "Kaçmaya çalıştım fakat fırsat bulamadan kamyon arabama çarptı" dedi.

Kaza, Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa A.A. idaresindeki 32 YB 882 plakalı küspe yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki O7 AST 704 plakalı Opel marka otomobile, ardından 70 AJ 703 plakalı otomobile çarptı. Hızla ilerleyen kamyon üç tekerlekli bisiklet ve bir römorklu motosikleti de altına aldı. Cadde üzerindeki çöp konteyneri de kamyonun çarpması sonucu hurdaya döndü. Olay anında park halindeki araçların sürüklenmesi, köy sakinlerinde paniğe neden oldu. Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri taraflar arasında tutanak tuttu. Kamyon şoförü tüm hasarı karşılayacağını belirtti.

"Kornaya bastım ancak kamyonun içinde kimse yoktu"

Kazayı kıl payı atlatan köy sakini Ali Özkanlı, "Arabamla geri geri giderken dikiz aynasından bir kamyonun bana doğru geldiğini fark ettim. Kornaya bastım ancak kamyonun içinde kimse yoktu. Hemen ileriye doğru kaçmaya çalıştım fakat fırsat bulamadan kamyon arabama çarptı ve ardından park halindeki araçlara da zarar verdi. Şükür ki can kaybı olmadı" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Freni Boşalan Kamyon Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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