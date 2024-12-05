Isparta\'da hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Isparta'da başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak suçundan hakkında 14 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak ve hükümlünün kaçması" suçlarından toplam 14 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ö.'nün, Yalvaç ilçesi Kuruyan köyünde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonla L.Ö., saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan L.Ö., sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - ISPARTA