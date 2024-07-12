Isparta'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 2 Bin 607 Şahıs ve 791 Araç Sorgulandı

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Isparta'da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzurlu sokaklar uygulamasında 2 bin 607 şahıs ve 791 araç sorgulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Isparta genelinde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama sonucunda; 2 bin 607 şahıs ve 791 araç sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Ayrıca 4 araca 20 bin 517 idari para cezası uygulandı. - ISPARTA