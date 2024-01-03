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Isparta'da iki günde 400 adet kerevit pinteri yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da iki günde 400 adet kerevit pinteri yakalandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 400 adet kerevit pinteri ele geçirildi. Denetimler sonucunda yakalanan kerevitler canlı olarak göle bırakıldı.

03.01.2024 - 15:46,
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Isparta'da iki günde 400 adet kerevit pinteri yakalandı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından iki gün üst üste gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 400 adet kerevit pinteri ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve ile Eğirdir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından Eğirdir Gölü Barla- Soğula açıklarında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetim sonucunda kaçak avcılıkta kullanıldığı tahmin edilen 200 adet kerevit pinteri yakalandı. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler ekipler tarafından göle iade edildi.

Ayrıca Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Kemer Akbük mevkiinde ekipler tarafından yapılan denetimde ise 200 adet kerevit pinteri yakaladı. Yaklaşık 200 kilogram ağırlığında üreme dönemi içerisinde olan kerevitler canlı olarak göle bırakıldı.

Isparta\'da iki günde 400 adet kerevit pinteri yakalandı
Kaynak: İHA
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Eğirdir, Isparta, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da iki günde 400 adet kerevit pinteri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da iki günde 400 adet kerevit pinteri yakalandı - Son Dakika
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