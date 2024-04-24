Isparta\'da iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

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Isparta'da iş vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mali suç faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde; "iş vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu çerçevesinde Isparta Belediyesi eski çalışanı şüpheli H.Y. isimli şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA