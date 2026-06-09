Isparta\'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 970 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda bin 970 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA