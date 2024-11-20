Isparta'da Kaçan Motosikletli Yakalandı

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Isparta'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletle kaçan ve trafikte tehlike oluşturan şahıs, ekipler tarafından yakalandı. Şahsa 12 bin 423 lira para cezası uygulandı.

Çünür Mahallesi yeni yol üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletle kaçan ve trafikte tehlike oluşturan D.K., polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda D.K.'ya "kolluk kuvvetinin uyarı ve ikazına uymamak" ve "tescilli aracı plakasız kullanmak" suçlarından toplam 12 bin 423 TL idari para cezası uygulandı. - ISPARTA