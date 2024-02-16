Isparta'da kayak yapan genç kar motosikleti ile kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da kayak yapan genç kar motosikleti ile kurtarıldı

Isparta\'da kayak yapan genç kar motosikleti ile kurtarıldı

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kayak yapan S.S isimli genç, düşerek yaralandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kar motosikleti ile kurtarılan genç, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

16.02.2024 18:43
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Isparta'da kayak yaptığı esnada düşerek yaralanan genç, JAK ekiplerince kar motosikleti ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte kayak yapmaya gelen S.S (25) isimli genç, kayak yaptığı esnada düşerek ayağını kırdı. Arkadaşlarının Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine yaptığı ihbar üzerine yaralı genç ekiplerce kar motosikleti ile bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Isparta'da kayak yapan genç kar motosikleti ile kurtarıldı - Son Dakika
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