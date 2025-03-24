Isparta'da Motosiklet Kazası

Isparta'da araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi Turğut Özal Bulvarı Lokman Başaran Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. idaresindeki 32 AED 795 plakalı hafif ticari araç ile Asuman M. hakimiyetindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Asuman M. Yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Asuman M. Ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Asuman M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.